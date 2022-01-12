Помстився, що покинула: в Одесі чоловік підпалив машину колишній

Помстився, що покинула: в Одесі чоловік підпалив машину колишній

За витівку чоловікові світить термін.

В Одесі правоохоронці затримали 44-річного мешканця міста. Він підпалив автомобіль своєї колишньої співмешканки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Чоловік уночі пробрався у двір до жінки, облив її автомобіль пальним і підпалив. Вогонь побачила у вікно донька жінки та встигла його погасити.

За кілька годин поліція затримала зловмисника. Він зізнався, що таким чином хотів помститися жінці за те, що вона його покинула.

До обрання запобіжного заходу його помітили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне пошкодження чужого майна чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, у Київської області ревнивий 38-річний чоловік спалив два автомобілі, які належали знайомим його дружини. Палій заявив поліції, що робив це для того, щоб дружина звернула на нього увагу.

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