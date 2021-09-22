Помстився за булінг: 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника (фото)

Помстився за булінг: 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника (фото)

Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю та майно культової споруди.

В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу церкви у селі Іванчанка (Болградський район).

Про це повідомили в середу, 22 вересня, у пресслужбі Нацполіції.

Загоряння виникло напередодні увечері, вогонь пошкодив будівлю та майно культової споруди. Місцеві жителі самотужки загасили полум’я, у пожежі ніхто не постраждав.

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Поліцейські з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий школяр. Він пояснює, що це була його помста однокласникові, батько якого служить в сільському храмі священником.

“Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який нібито постійно його цькував”, - йдеться у повідомленні.

Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, на його батьків, що вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, буде складений протокол за ст.184 КУпАП.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірний булінг серед підлітків. “У разі підтвердження цього факту буде дана правова оцінка діям кожного його учасника”, - запевнили у поліції.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області неповнолітня підпалила запальничкою невеличкий прапорець задля розваги.

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