Помстився за булінг: 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника (фото)

Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю та майно культової споруди.
В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу церкви у селі Іванчанка (Болградський район).
Про це повідомили в середу, 22 вересня, у пресслужбі Нацполіції.
Загоряння виникло напередодні увечері, вогонь пошкодив будівлю та майно культової споруди. Місцеві жителі самотужки загасили полум’я, у пожежі ніхто не постраждав.
Поліцейські з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий школяр. Він пояснює, що це була його помста однокласникові, батько якого служить в сільському храмі священником.
“Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який нібито постійно його цькував”, - йдеться у повідомленні.
Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Оскільки малолітній не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, на його батьків, що вже потрапляли в поле зору поліції за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, буде складений протокол за ст.184 КУпАП.
Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірний булінг серед підлітків. “У разі підтвердження цього факту буде дана правова оцінка діям кожного його учасника”, - запевнили у поліції.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області неповнолітня підпалила запальничкою невеличкий прапорець задля розваги.