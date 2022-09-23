Помстився за дружину: в Донецькій області чоловік зарізав знайомого посеред вулиці  

У Донецькій області сталося жорстоке вбивство. Зловмисник вже затриманий.

45-річний мешканець с. Крива Лука Лиманської ОТГ Краматорського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зустрів на вулиці знайомого, який нещодавно чіплявся до його дружини у громадському місці.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Звинувативши чоловіка у публічному приниженні жінки, чоловік завдав йому кілька ударів кухонним ножем в область шиї, живота і грудної клітки. Від отриманих колото-різаних поранень з пошкодженням внутрішніх органів 37-річний потерпілий помер на місці.

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Досудове розслідування триває. Тепер зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Раніше стало відомо, що в Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.

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