Помстився за дружину: в Донецькій області чоловік зарізав знайомого посеред вулиці  

У Донецькій області сталося жорстоке вбивство. Зловмисник вже затриманий.
45-річний мешканець с. Крива Лука Лиманської ОТГ Краматорського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зустрів на вулиці знайомого, який нещодавно чіплявся до його дружини у громадському місці.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Звинувативши чоловіка у публічному приниженні жінки, чоловік завдав йому кілька ударів кухонним ножем в область шиї, живота і грудної клітки. Від отриманих колото-різаних поранень з пошкодженням внутрішніх органів 37-річний потерпілий помер на місці.
Досудове розслідування триває. Тепер зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.
Раніше стало відомо, що в Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.
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