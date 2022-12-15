Помстився за надуману зраду: на Хмельниччині чоловік зарізав сина колишньої співмешканки

Зловмисник зарізав 22-річного хлопця, який кинувся захищати матір від побоїв.
У Хмельницькій області чоловік отримав 17 років тюрми за вбивство 22-річного сина своєї колишньої співмешканки.
Про це повідомили в обласній прокуратурі Хмельницької області.
"Засуджений посеред ночі прийшов на подвір’я своєї колишньої співмешканки, щоб нібито помститись за зраду. В результаті між ними виникла сварка, під час якої зловмисник сильно побив 44-річну жінку та завдав їй удар мисливським ножем у груди. На крики з будинку вибіг син пораненої і кинувся захищати матір. Чоловік завдав 22-річному хлопцеві несумісні з життям ножові поранення, від яких він помер на місці події, а негідник кинувся тікати на власному авто", - розповіли деталі трагедії у прокуратурі.
Окрім того, що чоловік відправиться за ґрати на 17 років, він ще й сплатить потерпілій пів мільйона гривень моральної шкоди.
Нагадаємо, у Донецькій області чоловік зустрів на вулиці знайомого, який нещодавно чіплявся до його дружини у громадському місці, і зарізав його.
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