Помстився за п'яну доньку: у Житомирі чоловік кинув камінь в авто поліції

Чоловіку загрожує штраф або арешт.
У Житомирі повідомили підозру чоловіку, який кинув камінь в автомобіль патрульної поліції.
Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.
Правоохоронці зупинили автомобіль 29-річної жінки. Вона була п'яною. Через це на неї склали протокол за ст. 130 КУпАП. Це розлютило 68-річного батька жінки. Тоді він вихопив камінь та кинув його в службове авто патрульних. Чоловік розбив скло в транспортному засобі.
Чоловіку загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Його доньку також покарають відповідно до ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). За таке адмінпорушення також передбачений штраф у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
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