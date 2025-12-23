“Помилка Наполеона”: західні аналітики пророкують армії РФ в Україні логістичний колапс

Російські військові / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

Російське командування намагається вийти з глухого кута на фронті та «накачує» передову живою силою. Однак ця стратегія має величезний вразливий бік — логістику, яка взимку стає критично важливою.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Forbes.

Ставка на масу

Як зазначає видання, посилаючись на дані Головкома ЗСУ Олександра Сирського та заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, чисельність російських військ в Україні зросла приблизно до 710 000 осіб. Це на 20% більше, ніж оцінки аналітиків на початку року.

Реклама

Мета очевидна: Кремль хоче завалити фронт «гарматним м’ясом», щоб захопити ключові міста, такі як Покровськ та Часів Яр, де бої тривають місяцями без суттєвих успіхів для РФ.

Пастка зимової логістики

Проте Forbes попереджає: проведення масштабних операцій у Східній Європі взимку — це логістичне жахіття.

Більше людей — більше потреб: Сотні тисяч солдатів потребують постійного підвезення їжі, боєприпасів та пального для обігріву.

Погодні умови: Сніг та бруд ускладнюють рух транспорту, роблять його повільним і передбачуваним.

Вразливість: Вантажівки постачання стають легкою здобиччю.

«Хоча це збільшення військ може принести Росії певні короткострокові тактичні вигоди, з часом воно ще більше виснажить їхню і без того перенапружену логістичну мережу», — йдеться у статті.

Стратегія ЗСУ: «полювання» на ресурси

Україна, своєю чергою, робить ставку на знищення шляхів постачання.

Реклама

Тактичний рівень: Дрони-камікадзе полюють на вантажівки, які не мають броні та змушені рухатися розчищеними дорогами. Стратегічний рівень: Удари по нафтобазах та складах у тилу (включно з територією РФ) не дають ресурсам доїхати до фронту.

Яскравий приклад ефективності такої тактики — звільнення населеного пункту Кучерів Яр. Росіяни змогли зайти в село, але українські дрони відрізали їх від постачання. Опинившись в ізоляції без їжі та набоїв, підрозділ окупантів був змушений здатися.

Історичний урок

Аналітики підсумовують, що Москва ризикує повторити помилку Наполеона, розпочавши наступ, який неможливо забезпечити ресурсами взимку. Велика кількість військ створює лише більше цілей для української артилерії та дронів, що в довгостроковій перспективі грає на руку ЗСУ.

Нагадаємо, армія РФ зайшла на територію Сумщини, тривають бої. Військові кажуть, що атака загарбників була раптовою.