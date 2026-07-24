Помилка у квитанції коштуватиме дорого: комунальників хочуть змусити платити людям компенсації

Квитанція за комуналку

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В Україні хочуть змусити постачальників комунальних послуг платити штрафи за помилки у платіжках.

Про це йдеться у законопроєкті №15435, зареєстрованому у Верховній Раді.

Яке покарання пропонують за неправильні рахунки

Як йдеться в законопроєкті, постачальників та управителів багатоквартирних будинків хочуть карати за недостовірні розрахунки, неправильне визначення вартості послуг та порушення законодавства під час формування й застосування тарифів.

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Якщо споживачу надішлють квитанцію з неправильно розрахованою сумою за будь-який період, постачальник буде зобов’язаний повністю відшкодувати людині всі завдані збитки та шкоду.

Розмір штрафу

Окрім відшкодування збитків, недобросовісні постачальники повинні будуть додатково сплатити споживачу штраф. Його розмір дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та фактичною вартістю послуг.

Водночас передбачено обмеження: максимальна сума не може перевищувати десятикратного розміру реальної вартості послуг за відповідний період.

Раніше ми писали про те, що у платіжках за комуналку може з’явитися QR-код. Споживачі можуть отримати можливість перевіряти економічне обґрунтування кожного тарифу.

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