Помилка в імені у квитку на потяг: чи пустять у вагон та як не залишитись на пероні

Квиток з чужим ім’ям може стати підставою для відмови у посадці на потяг

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Неправильно вказане ім’я пасажира у залізничному проїзному документі може стати офіційною підставою для відмови у посадці на рейс.

Про таку поширену ситуацію та її можливі наслідки розповіла пасажирка у соціальній мережі Threads, звернувшись за роз’ясненням до перевізника.

Відповідь «Укрзалізниці»

Жінка розповіла, що через сильний поспіх випадково придбала два квитки на ім’я своєї матері, хоча подорожувати вони мають удвох. Вона побоювалася повертати проїзний документ через шалений попит, проте хвилювалася, що її не впустять до вагона з чужим іменем. Представники компанії відреагували на запит та дали однозначну відповідь щодо чинних правил перевезення.

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«На жаль, Вас до посадки не допустять. Радимо оформити автовикуп на правильне ім’я та прізвище, а потім повернути один квиток», — попередили в «Укрзалізниці».

Таким чином, компанія наголошує, що дані у квитку мають чітко збігатися з документами пасажира, який здійснює поїздку. Ризикувати в таких випадках не варто, адже офіційні інструкції провідників залишаються незмінними.

Досвід пасажирів

Водночас у коментарях до допису розгорнулася жвава дискусія, де досвід мандрівників суттєво розділився. Значна частина людей стверджує, що на практиці працівники залізниці часто ігнорують перевірку документів, задовольняючись лише скануванням штрихкоду з екрана.

«Я кожні 2 тижні їду до Львова і назад. Дуже-дуже рідко провідники просять документи», — поділився власним досвідом один з користувачів.

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Інші коментатори також розповіли, що неодноразово їздили замість родичів чи друзів або ж купували квитки на групу людей під одним прізвищем без жодних проблем. Дехто навіть радив просто мовчки сідати у вагон і намагатися пояснити ситуацію лише у разі виникнення питань.

Проте сама авторка допису зазначила, що під час попередньої поїздки провідник не пускав її, поки не звірив особу із застосунком «Дія». Отже, попри лояльність окремих працівників, поїздка з чужим квитком — це завжди ризик залишитися на пероні.

Нагадаємо, протягом трьох місяців літа «УЗ» перевезе 7 млн пасажирів. Через великий попит в Україні спостерігається шалений дефіцит квитків. Перевізник поділився лайфгаками, як можна «виловити» потрібні квитки.

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