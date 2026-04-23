Помилка в одну літеру позбавила українку пенсії: справа дійшла до суду

Пенсіонерка

Через технічну помилку в імені, якої припустилися в документах десятки років тому, мешканка Дніпропетровщини ледь не залишилася без пенсійних виплат. Пенсійний фонд України (ПФУ) відмовився зараховувати жінці частину стажу, оскільки її дані в трудовій книжці не збігалися з паспортними. Справу розв’язували в судовому порядку.

Про це повідомляє видання На пенсії.

Чому ПФУ відмовив у призначенні пенсії

Повідомляється, що у березні 2026 року жінка звернулася до сервісного центру ПФУ, маючи необхідний стаж та пакет документів. Однак під час перевірки з’ясувалося, що в трудовій книжці та архівній довідці її ім’я написане з помилкою в одну літеру. Через цю розбіжність фахівці Фонду не врахували частину трудового шляху, що унеможливило вчасне призначення пенсії.

Що вирішив суд

Суд розглянув позов майбутньої пенсіонерки та задовольнив його лише частково. Судді визнали, що архівна довідка належить саме позивачці, адже іншого способу довести належність цього документа, окрім суду, не існує.

Водночас у частині позову щодо трудової книжки жінці відмовили. Суд пояснив це тим, що за законом змінити дані в трудовій можна було без суду. Позивачка мала спочатку звернутися до свого останнього роботодавця з проханням виправити помилку, але не надала доказів того, що отримала від нього відмову.

Як самостійно виправити помилки в документах

Юристи радять не очікувати виходу на пенсію, а перевіряти документи заздалегідь. Якщо ви виявили помилку в трудовій книжці, першим кроком має бути звернення до останнього місця роботи.

Роботодавець зобов’язаний виправити запис на підставі паспорта чи свідоцтва про народження. Факт звернення до підприємства стане важливим доказом, якщо справу все ж доведеться передавати до суду.

Якщо ж помилка міститься в довідках з архівів або організація, де припустилися помилки, вже ліквідована, єдиним шляхом залишається звернення до суду для встановлення юридичного факту належності документа.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, 2026 року ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, які мають інвалідність через цю катастрофу, можуть розраховувати на щомісячну пенсію у розмірі 16 500 грн.

А у травні частина українських пенсіонерів може зіткнутися з технічною паузою у нарахуванні виплат через планову перевірку даних.

До слова, в Україні пенсійна система базується на страховому стажі та віці: вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років можна лише за наявності відповідно 33, 23 або 15 років офіційного стажу, оскільки діє принцип «немає єдиного соціального внеску — немає страхового стажу».