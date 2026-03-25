Помилки не було: у МВС прокоментували експертизу ДНК військового, який "воскрес" із полону

У МВС заявили, що молекулярно-генетична експертиза, яка помилково підтвердила смерть військовослужбовця Назара Далецького, була проведена без порушень.

Про це Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України повідомив у відповіді на запит hromadske.

Як повідомили в установі, дослідження проводили фахівці Харківського НДЕКЦ МВС. Після повернення військового живою людиною відомство ініціювало службову перевірку, щоб з’ясувати причини розбіжностей. Однак внутрішній контроль не виявив недоліків у роботі експертів.

У МВС наголошують на суворому дотриманні протоколів під час ідентифікації тіл.

«ДНДЕКЦ МВС на постійній основі забезпечує належну організацію проведення молекулярно-генетичних експертиз і контроль якості за їх виконанням, а також уживає заходів із метою недопущення помилок під час проведення молекулярно-генетичних експертиз у кримінальних провадженнях щодо ідентифікації невпізнаних тіл», — зазначили у відповіді на запит.

Повернення Назара Далецького з полону — що відомо

Нагадаємо, 5 лютого відбувся перший у 2026 році обмін полоненими, під час якого додому повернувся Назар Далецький зі Львівщини. Як з’ясувалося пізніше, з вересня 2022 року захисника вважали загиблим. Ба більше, у 2023 році його офіційно поховали, оскільки ДНК-експертиза помилково ідентифікувала іншу особу як Назара.

Згодом Назар розповів, як він побачив власний похорон. Воїн каже, що це були дивні відчуття.

У лютому 2026 року селі у селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького.

За словами Роксолани Макогін, двоюрідної сестри військового, слідча з Дніпра повідомила їхню родину про загибель Назара, заявивши про збіг ДНК на 99,9%. Також через цей резонансний випадок до Харкова, де проводили експертизу, особисто поїхав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Раніше на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родина Назара Далецького повинна повернути державі гроші, які отримала як компенсацію за загибель військового.

Проте Міністерство оборони заявило, що не має наміру спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, до повернення виплачених коштів.