Помилки в записі трудової книжки, які "з’їдають" десятиліття роботи

Трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудовий стаж. Водночас, у разі якщо остання містить неправильні чи неточні записи про періоди роботи, то для підтвердження трудового стажу потрібні інші докази.

Найпоширеніші помилки, через які можна втратити роки стажу:

Неправильні виправлення. Коректори, заклеювання або просте закреслення — категорично заборонено. Виправлення мають робитися окремим записом: «Запис за номером таким-то недійсний», із подальшим внесенням правильної інформації, підписом і печаткою.

Проблеми з печаткою. Кожен запис про прийом і звільнення повинен містити чітку печатку підприємства. Якщо вона розмита, неправильно відображає код ЄДРПОУ або назву, або взагалі відсутня — ПФУ може не зарахувати стаж.

Відсутність запису про реорганізацію чи перейменування. Якщо підприємство змінило назву чи форму власності, у трудовій має бути окремий рядок із посиланням на відповідний наказ. Без цього «ланцюжок» стажу переривається, навіть якщо ви працювали на одному й тому ж місці.

Колір і ручка теж мають значення Інструкція ПФУ чітко регламентує, якою ручкою робити записи: синьою, фіолетовою або чорною пастою. Записи червоним або зеленим кольором вважаються недійсними.

Нагадаємо, щоб не втратити страховий стаж та уникнути затримань із пенсією, українцям необхідно оцифрувати свої трудові книжки.