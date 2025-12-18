Помирали в конвульсіях: поліція розслідує отруєння собак в Івано-Франківську

Собака. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Увечері 17 грудня до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від мешканців міста, які виявили двох безпритульних собак поблизу міського озера. За словами заявників, тварини билися в конвульсіях.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області, на виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події з’ясувалося, що одна дворова собака загинула, іншу — поліцейські терміново доставили до ветеринарної клініки.

Тіло загиблої тварини сьогодні передали працівникам КП «Полігон».

Для встановлення точної причини смерті правоохоронці призначили необхідні експертизи.

У поліції додали, що раніше отримали повідомлення про ймовірне отруєння собак у місті Надвірна. Правоохоронці виїхали на місце події, обстежили прилеглу територію, але жодних трупів собак не виявили.

Наразі правоохоронці опрацьовують інформацію щодо можливого отруєння собак в області.

Поліцейські встановлюють можливих свідків та з’ясовують усі обставини подій. За результатами перевірки буде надано відповідну правову кваліфікацію.

