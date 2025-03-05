Понад 1 мільйон українців провели зиму на ВДНГ: як пройшов 10-й сезон "Зимової країни"

Ювілейний зимовий сезон на ВДНГ завершився. Цього року "Зимова країна" уже вдесяте приймала гостей на території Експоцентру. За три місяці комплекс відвідали 1 139 605 гостей.

Головні цифри сезону:

На 74 тисячі більше відвідувачів на "Зимовій країні" порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Майже 42 тисячі гостей провели перший весняний вікенд на ВДНГ та разом ушанували народні традиції, відсвяткувавши Масницю.

635 дітей, включно з дітьми українських залізничників, які нині боронять країну, безкоштовно відвідали святкові локації "Зимової країни".

221 безпритульна тварина знайшла домівку під час проведення благодійного фестивалю з адопції безпритульних тварин Adopt Me Days.

Вхід до Зимової країни

"Цей сезон був особливим передусім через атмосферу єдності й прагнення людей попри все подарувати дітям нормальне дитинство, а собі — хоча б трохи позитиву та безтурботності. Ми бачимо, як українці цінують традиції, радіють зимовим святам і підтримують добрі ініціативи. Це дуже надихає робити щось нове", — підкреслює директор із розвитку ВДНГ Євген Мушкін.

У ювілейний сезон "Зимової країни" улюбленими локаціями гостей ВДНГ залишились екстремальні атракціони та ковзанка. Проте сподобалися відвідувачам і нові формати — зокрема, в "Оранжереї чар" за три місяці фестивалю було проведено 86 культурних подій, як-от чаювання з обговореннями на актуальні теми, пізнавальні квести для маленьких дослідників, заняття йогою, арт- і звукова терапія, майстеркласи із соломоплетіння й магії свічковаріння, уроки живопису, лекції із взаємодії з рослинами та інші. А протягом благодійної ініціативи з PEN Ukraine було зібрано близько 800 книжок для бібліотек у найбільш постраждалих від війни регіонах.

Ковзанка у Зимовій країні

Із 7 грудня по 26 лютого в першому павільйоні ВДНГ у межах державної ініціативи "Спорт для всіх" за підтримки Міністерства молоді та спорту України працював критий скейт-парк. Особливістю майданчика стала зона із шістьма сходинками, що нагадує знамениті сходи на Поштовій площі, де традиційно збираються столичні скейтери. Відвідування парку було абсолютно безкоштовним, ним скористалися майже 6000 осіб.

Найінстаграмнішим місцем ювілейного сезону стала нова локація — "Тепла алея". На ній було зроблено тисячі фотографій і сторі для соцмереж.

На центральній площі ВДНГ протягом сезону провели 8 музично-інтерактивних та 14 фольклорних вистав, а також 162 флешмоби Сніговиків. Загалом за створення святкового настрою у гостей "Зимової країни" відповідали 32 анімаційні персонажі. Усі вистави й анімація були безкоштовними для гостей ВДНГ.