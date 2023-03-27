Понад 1 млн євро застави: на Закарпатті обрали запобіжні заходи чоловікам, які облаштували шахрайський call-центр

Уримання під вартою чи внесення понад 1 млн євро застави – такі запобіжні заходи обрали в суді підозрюваним у організації шахрайського call-центру на Закарпатті.

Про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури.

"За доводами прокурорів Закарпатської обласної та Ужгородської окружної прокуратур слідчим суддею обрано запобіжні заходи трьом чоловікам, підозрюваним в облаштуванні на Закарпатті шахрайського call-центру. Їх дії кваліфіковано за ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України", – йдеться у повідомленні.

Троє чоловіків, яких було взято під варту, можуть внести заставу, загальний розмір якої склав майже 40 млн грн, що еквівалентно понад 1 млн євро.

"Це – рекордна сума застави для Закарпаття", – повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури Ігор Коптєв.

Жителя Київщини, що керував протиправною схемою, затримали в столиці. Інших – мешканця Львівщини та жителя Дніпра, затримали в Ужгороді.

Відомо, що є і четверта підозрювана особа,щодо якої вирішується питання про запобіжний захід.

Підозрювані облаштували так званий офіс для операторів call-центру. Вони здійснювали протиправну діяльність, збитки від якої становлять понад 5 млн грн, що еквівалентно більше 130 тис. доларів.

Потерпілими стали громадяни ЄС.

Так звані "оператори" телефонували їм і під виглядом співробітників банківських установ чи трейдингових компаній шахрайським шляхом виманювали грошові кошти, переводячи їх у подальшому в криптовалюту.

Кандидатів на місця працівників call-центру відбирали ретельно, вони проходили перевірку поліграфом, а однією з основних умов було володіння чеською, словацькою, польською чи угорською мовами.

Нагадаємо, що шахраї користуються вразливістю і просять гроші за інформацію, яку вони просто вигадують. Про шахрайські схеми під час пошуку безвісти зниклих, та як не натрапити на гачок шахраїв – говоримо з координаторкою управління проєктів центру громадських свобод Наталією Ящук.

Читайте також: