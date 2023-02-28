"Понад 10 атак щодня": Малюк розповів про російську кібервійну в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, кількість кібератак на Україну зросла у п'ять разів у порівнянні з минулими роками.

Кількість російських кібератак на Україну зросла у п'ять разів у порівнянні з 2020 роком.

Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Independent.

За його словами, 2020 року СБУ зафіксувала 800 кібератак на українські сайти, у 2021 році - близько 2 тисяч. Але після повномасштабного вторгнення їхня кількість підскочила до понад 4500.

Зокрема, йдеться про різні типи атак, які часом бувають масовими, а інколи — досить витонченими і гарно спланованими.

"Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня… Цілі у них різні: державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протидіємо ворогу і в кіберпросторі", - розповів керівник СБУ.

Нагадаємо, раніше в СБУ розповіли, що Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичних об'єктах України потужними кібератаками. Ворог атакує їх понад 10 разів на день.

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