Понад 10 мільйонів українців залишили свої будинки від початку війни - ООН

Понад 10 мільйонів українців залишили свої будинки від початку війни - ООН

3,9 мільйона українців перетнули кордони із сусідніми країнами.

Понад 10 мільйонів українців через війну змушені були залишити свої будинки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника ООН Джойса Мсуя.

Понад 10 мільйонів українців, у тому числі більше половини дитячого населення України, залишили свої будинки з початку війни минулого місяця. З них 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами, а 3,9 мільйона перетнули кордони із сусідніми країнами.

Мсуя сказав, що гуманітарна допомога збільшується з кожним днем, і зараз у країні перебуває понад 1230 співробітників Організації Об'єднаних Націй, які працюють із понад 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.

"Україна — це гуманітарний парадокс: поряд із крайнім насильством ми бачимо крайню доброту, глибоку солідарність та найніжнішу турботу", — сказав Мсуя, описуючи гуманітарну ситуацію на місцях.

Представник ООН заявив, що організація розширює послуги із захисту українців, що біжать з країни на кордоні, а також усередині країни, «надаючи доступну інформацію про безпечні варіанти та маршрути, доступ до телефонів довіри та безпечного притулку».

Нагадаємо, що посол Китаю в ООН Дай Бінг назвав війну в Україні "конфліктною ситуацією" і закликав до захисту життя мирних громадян та поваги міжнародного гуманітарного права.