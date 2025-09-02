Понад 10 вибухів у Білій Церкві: ворог атакував місто дронами

Дрон / © ТСН.ua

У місті Біла Церква на Київщині зафіксовано понад 11 вибухів унаслідок нічної атаки російських ударних дронів.

Про це інформують очевидці.

Місцева влада повідомляє, що в повітряному просторі регіону перебували ворожі БпЛА. Українські сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у зверненні Київської ОВА.

Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.