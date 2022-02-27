Понад 100 дзвінків лише за годину: у Міноборони розповіли про популярність гарячої лінії для родичів окупантів

Понад 100 дзвінків лише за годину: у Міноборони розповіли про популярність гарячої лінії для родичів окупантів

Родичі російських окупантів мають можливість дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, взяті в полон або поранені.

Увечері 26 лютого Міністерство оборони України відкрило гарячу телефонну лінію для родичів російських окупантів, які були взяті в полон чи вбиті. За одну годину надійшло понад 100 дзвінків від батьків військовослужбовців РФ: абсолютна більшість війни з Україною не хочуть і шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Ось кілька прикладів таких дзвінків із путінсько-фашистської Росії:

Мама Єрьоменко Оксана з Краснодара шукає сина Єрьоменка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що йде війна, хоче знайти сина та повернути додому.

Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року в/ч 54801 знаходиться в м. Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків та синів, дуже бояться переслідувань

Батько (живе в Росії) та брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат контрактник, військова частина знаходиться в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти.

Криком кричатимете, щоб війну зупинити!", - розповів Геращенко.

Гаряча лінія "Повернись живим з України"

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