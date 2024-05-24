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Понад 100 картин з колекції Медведчука вилучили та передали у музей (фото)

Понад 100 картин з колекції Медведчука вилучили та передали у музей (фото)

Вилучені картини / Фото: ТСН.ua

Майже всі картини, що мають історичну цінність — твори відомих українських митців XX століття.

Нацполіція вилучила та передала 112 картин екснардепа Медведчука до Музейного фонду.
Усі вони мають культурну цінність. Більшість з них – твори відомих українських митців XX століття, таких як Труш, Ерделі, Глущенко. Наразі вони зберігаються в Національному художньому музеї України. 

Про це стало відомо ТСН.ua.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Загалом, 264 твори мистецтва різних авторів вилучили правоохронці Нацполу в Медведчука у межах кримінальних проваджень.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало передати у художні музеї арештовані картини Медведчука. Також там закликали здійснити експертизу робіт.

17 квітня АРМА заявило, що готує до реалізації 264 картини зрадника. Тоді повідомлялося, що усі кошти від продажу передадуть у державний бюджет.

Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня 2022 року.

22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, із них 188 обороняли Маріуполь, 108 — бійці "Азову". П’ятьох командирів гарнізону "Азовсталь" обміняли на 55 російських військових. В обмін на інших бійців Україна віддала росіянам Медведчука. 

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