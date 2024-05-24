Понад 100 картин з колекції Медведчука вилучили та передали у музей (фото)

Майже всі картини, що мають історичну цінність — твори відомих українських митців XX століття.
Нацполіція вилучила та передала 112 картин екснардепа Медведчука до Музейного фонду.
Усі вони мають культурну цінність. Більшість з них – твори відомих українських митців XX століття, таких як Труш, Ерделі, Глущенко. Наразі вони зберігаються в Національному художньому музеї України.
Про це стало відомо ТСН.ua.
Загалом, 264 твори мистецтва різних авторів вилучили правоохронці Нацполу в Медведчука у межах кримінальних проваджень.
Раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало передати у художні музеї арештовані картини Медведчука. Також там закликали здійснити експертизу робіт.
17 квітня АРМА заявило, що готує до реалізації 264 картини зрадника. Тоді повідомлялося, що усі кошти від продажу передадуть у державний бюджет.
Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня 2022 року.
22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, із них 188 обороняли Маріуполь, 108 — бійці "Азову". П’ятьох командирів гарнізону "Азовсталь" обміняли на 55 російських військових. В обмін на інших бійців Україна віддала росіянам Медведчука.
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