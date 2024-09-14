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Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими АЕС за менше ніж місяць - "Енергоатом"

Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими АЕС за менше ніж місяць - "Енергоатом"

Дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту

Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України.

Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими АЕС за менше ніж місяць.

Про це повідомляє "Енергоатом". 

За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.

"Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам", - йдеться у повідомленні. 

"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій. 

«Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України», – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці тричі намагалися звільнити Енергодар і ЗАЕС.

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