Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими АЕС за менше ніж місяць - "Енергоатом"

Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України.
Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими АЕС за менше ніж місяць.
Про це повідомляє "Енергоатом".
За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС.
"Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам", - йдеться у повідомленні.
"Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
«Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України», – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.
Раніше повідомлялося, що спецпризначенці тричі намагалися звільнити Енергодар і ЗАЕС.
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