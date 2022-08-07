Понад 100 снарядів за ніч: окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині

По Нікопольському району агресор випустив 60 реактивних снарядів. По Марганцю – 40, ще 20 – по Червоногригорівській громаді.

Про це повідомляють у ДСНС у Дніпропетровській області.

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Ворог знову нищить житлові масиви населених пунктів Дніпропетровщини – "Градами" та "Ураганами". Вночі російська армія вдарила по двох районах області. По Нікопольському – з "Градів", по Криворізькому – з "Ураганів" та ствольної артилерії. Били в основному по домівках людей.

По Нікопольському району агресор випустив 60 реактивних снарядів. По Марганцю – 40, ще 20 – по Червоногригорівській громаді.

У Марганці постраждали 2 людей. Поранений чоловік 64 роки. Він у лікарні. Його стан середній. Другий - чоловік 57 років - лікується вдома.

Обстрілами пошкоджені до 50 приватних будинків та 12 господарчих споруд. Ще 2 господарчі споруди зруйновані.

Після обстрілів в одному з будинків виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Також уламками побито автобусну зупинку та 4 легкових автомобілі.

Пошкоджено газопровід низького тиску та електромережі у приватному секторі. Кілька тисяч містян залишись без світла. Там фахівці вже працюють.

У Червоногригорівської громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району ворог вдарив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Накрив вогнем Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, там ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, що вночі окупанти обстріляли декілька районів Харкова з території РФ.

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