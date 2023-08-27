Понад 100 тисяч ВПО: хто з переселенців втратив виплати

За результатами проведеної верифікації внутрішньо переміщених осіб допомогу на проживання безпідставно отримували близько 109 тис. українців, які перебували за кордоном.

Наразі виплати їм припинено.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» заявила перший заступник міністра соціальної політики України Дарина Марчак, пише Укрінформ.

«За результатами верифікації, яка проводиться Міністерством фінансів, близько 109 тисяч осіб, які отримували допомогу як внутрішньо переміщені особи, насправді проживали за кордоном. Принаймні півтора місяця до 1 серпня вони постійно знаходилися за кордоном. Скоріш за все, ці громадяни отримують допомогу від інших держав. І тому вони не підпадають під статус внутрішньо переміщених осіб. Їм виплати було припинено», - сказала Марчак.

За її словами, наразі триває перший етап верифікації отримувачів державної допомоги, який покликаний впорядкувати призначені виплати, в ході якого, зокрема, було з’ясовано, що майже 10 тисяч громадян, яким нараховувались виплати, на 1 серпня вже померли. А ще близько 10 тисяч українців одночасно отримували допомогу в кількох громадах за місцем реєстрації.

Другий етап, який розпочнеться 1 вересня, буде сфокусований на тому, аби виявити тих громадян, які потребують державної допомоги найбільше.

«Держава завершить перевірку отримувачів допомоги щодо їхнього майнового стану та видатків, щоб виявити тих, хто є насправді найменш захищений фінансово. Тому якщо родина чи отримувач допомоги як ВПО після набуття чинності урядової постанови («Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» від 11 липня 2023 р. № 709. – ред.), тобто з середини липня до 1 вересня, або придбав новий транспортний засіб, нове житло чи земельну ділянку, облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень, тобто є свідчення, що в такої родини є достатній капітал для інвестицій та коштовних покупок, таким громадянам з 1 вересня буде припинено нарахування виплат. Це допоможе нам далі продовжувати підтримувати тих громадян, у яких немає такої подушки безпеки», - зазначила Марчак.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи (ВПО) від серпня отримуватимуть виплати за новими датами – після 15 і 28 числа щомісяця, а не 3, 13 та 23 числа, як було раніше. Тож затримок виплат для переселенців всередині країни немає.

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