Понад 100 ударів ножем: у Херсонській області жінка відрізала чоловікові голову та статевий орган

Зранку зловмисниця повідомила сусідові, що її співмешканець помер.
У Херсонській області повідомили про підозру 50-річній жительці села Великі Копані за фактом умисного вбивства співмешканця, вчиненого з особливою жорстокістю.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Херсонської області.
За даними слідства, під час застілля між співмешканцями виник конфлікт. Підозрювана накинулась із ножем на 38-річного чоловіка і завдала йому понад 100 ударів у тулуб і голову.
"Зловмисниця за допомогою ножа та молотка фактично відділила голову від тіла і наостанок відрізала йому статевий орган. Зранку жінка повідомила сусіду, що її співмешканець помер", - йдеться у повідомленні відомства.
Правоохоронці затримали жінку. Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Жінці загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Харкові в катуванні з його подальшим приховуванням підозрюють поліцейського та судово-медичного експерта. Чоловік, з якого, ймовірно, знущались правоохоронці, помер.
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