- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 314
- Час на прочитання
- 1 хв
Понад 1000 окупантів та 17 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 153 180 людей особового складу.
Окупанти й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. Минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1020 загарбників.
Про це 11 листопада повідомив Генштаб у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 153 180 (+1 020) осіб
танків — 11 342
бойових броньованих машин — 23 553 (+1)
артилерійських систем — 34 366 (+17)
РСЗВ — 1 539 (+1)
засоби ППО — 1 239
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 642 (+217)
крилаті ракети — 3 926
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 036 (+79)
спеціальна техніка — 3 993
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані у жовтні. Лише завдяки використанню безпілотників було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).