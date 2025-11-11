ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
314
1 хв

Понад 1000 окупантів та 17 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 153 180 людей особового складу.

Світлана Несчетна
ЗСУ успішно нищать ворога на передовій

ЗСУ успішно нищать ворога на передовій / © ТСН

Окупанти й надалі втрачають живу силу та техніку у війні проти України. Минулої доби ЗСУ на фронті ліквідували ще 1020 загарбників.

Про це 11 листопада повідомив Генштаб у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 153 180 (+1 020) осіб

  • танків — 11 342

  • бойових броньованих машин — 23 553 (+1)

  • артилерійських систем — 34 366 (+17)

  • РСЗВ — 1 539 (+1)

  • засоби ППО — 1 239

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 79 642 (+217)

  • крилаті ракети — 3 926

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 036 (+79)

  • спеціальна техніка — 3 993

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані у жовтні. Лише завдяки використанню безпілотників було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).

