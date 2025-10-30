ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Понад 1000 штрафів: водій на Вінниччині встановив антирекорд із порушень ПДР

Усі 1056 штрафів, які було накладено на водія, несплачені та протерміновані.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Водій автомобіля

Водій на Вінниччині встановив антирекорд. Ілюстративне зображення / © Pixabay

На Вінниччині 27-річний водій встановив шокувальний рекорд за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього року.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на аналітичний сервіс Опендатабот.

Загалбна кількість накладених на нього штрафних санкцій перевищила тисячу.

При цьому, як зазначає видання, усі 1056 штрафів — несплачені та протерміновані.

Як відомо, протермінований штраф за порушення ПДР подвоює суму та передається до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, що може призвести до арешту банківських рахунків, майна та заборони на виїзд за кордон.

Нагадаємо, на українських водіїв чекає суттєве підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Найсуворіші санкції передбачені за водіння без прав, перевищення швидкості та керування в нетверезому стані, а також за інші типові порушення міської інфраструктури.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie