Понад 118 млн грн для Сил оборони та підтримка соціальних кампаній: результати роботи марафону "Єдині новини" 2026 року

Марафон «Єдині новини» підбив підсумки за 9 місяців 2026 року

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За 9 місяців 2026 року в межах марафону «Єдині новини» було підтримано понад 20 соціальних кампаній, а мовники спільно з глядачами зібрали понад 118 млн грн на потреби Сил оборони України.

Від допомоги військовим і ветеранам до інформаційної підтримки українців на тимчасово окупованих територіях — марафон продовжує виконувати важливу суспільну функцію, поєднуючи оперативне інформування з практичною допомогою тим, хто її потребує.

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В умовах повномасштабної війни роль інформаційного мовлення виходить за межі щоденного висвітлення подій. Воно також допомагає українцям орієнтуватися в доступних державних програмах, отримувати інформацію про можливості підтримки, долучатися до допомоги Силам оборони та знаходити відповіді на актуальні суспільні виклики. Саме на цих напрямах упродовж року зосереджувалися спільні зусилля мовників «Єдиних новин».

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Понад 20 соціальних кампаній: від підтримки військових до допомоги цивільним

Одним із пріоритетів марафону 2026 року залишалася підтримка Сил оборони, військовослужбовців і ветеранів. Зокрема, мовники поширювали інформацію про можливості рекрутингу, забезпечення військовослужбовців, оновлені умови контрактної служби та механізми повернення із самовільного залишення частини.

Також «Єдині новини» долучилися до інформаційної кампанії Міністерства оборони «Обирай командира». У межах ініціативи офіцери різних підрозділів ЗСУ в серії інтерв’ю розповідали про свій досвід, службу та людей, з якими працюють. Такий формат допомагає зробити військову службу зрозумілішою, а за назвами підрозділів і військовими посадами побачити конкретних людей.

Окрему увагу приділяли формуванню культури поваги до військовослужбовців і ветеранів, питанням здоров’я українців, інструкціям з безпеки у воєнний час та доступу до державних програм підтримки.

У співпраці з державними інституціями в ефірі висвітлювали ініціативи з енергетичної підтримки підприємців та населення, зокрема «єОпора», програму «Національний кешбек», а також поширювали практичні рекомендації щодо економії електроенергії та інформацію про можливості профілактичних обстежень здоров’я.

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Особливо важливим напрямом стало інформування про можливості виїзду з тимчасово окупованих територій. Через ефір марафону українці могли дізнатися про доступні механізми повернення на підконтрольну Україні територію та отримати практичні рекомендації.

Таким чином, соціальні кампанії в ефірі «Єдиних новин» виконують надважливу інформаційну функцію, а також допомагають людям дізнаватися про конкретні можливості підтримки та ухвалювати рішення, важливі для власної безпеки й добробуту.

«Знаки сили і честі»: історії людей за шевронами

Окремий напрям роботи марафону — проєкт «Знаки сили і честі», присвячений українським військовим підрозділам та людям, які в них служать.

Його мета — розповісти про військових, чиї історії, цінності та щоденна служба стоять за символікою бригад Сил оборони. Наразі в межах проєкту створено відео про 57 бригад.

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Це також можливість зробити видимими людей, які щодня захищають країну, посилюючи суспільну повагу до їхньої служби.

Загалом упродовж 2026 року в ефірі марафону «Єдині новини» вийшло понад 350 соціальних роликів загальною тривалістю 14 800 хвилин.

Понад 118 млн грн для Сил оборони: результат спільної роботи мовників і глядачів

Важливим напрямом діяльності марафону залишається підтримка українських захисників і захисниць. 2026 року завдяки благодійним ініціативам команд 1+1 media, Starlight Media, «Ми — Україна», Inter Media Group та внескам глядачів вдалося зібрати 118 651 219 грн на потреби Сил оборони України.

Кошти спрямовували на закупівлю дронів, засобів зв’язку та радіоелектронної боротьби, ремонт військової техніки, а також забезпечення медичної евакуації та інші потреби війська.

За кожною з цих сум — спільні зусилля редакцій, благодійників і глядачів. Використовуючи можливості телевізійного ефіру та діджитальних охоплень, мовники допомагають привертати увагу до нагальних потреб військових і об’єднувати українців навколо конкретних ініціатив підтримки.

Суспільна роль інформаційного мовлення в умовах війни

Марафон «Єдині новини» розпочав мовлення 26 лютого 2022 року як спільна відповідь українських медіагруп на повномасштабне російське вторгнення. Сьогодні в його виробництві беруть участь редакції 1+1 media, Starlight Media, «Ми — Україна» та Inter Media Group.

За безперервним інформаційним мовленням стоїть щоденна робота журналістів, редакторів, продюсерів, операторів, технічних фахівців та інших команд, які забезпечують підготовку й вихід новин навіть в умовах повітряних тривог, обстрілів та перебоїв з електропостачанням.

Ця робота потребує не лише професійної експертизи, а й стабільної технологічної інфраструктури, виробничих ресурсів і постійної координації між редакціями.

Результати соціальних кампаній і благодійних зборів демонструють додаткову суспільну цінність спільного інформаційного мовлення, яке також допомагає об’єднувати зусилля держави, медіа, громадських ініціатив та мільйонів українців навколо спільних завдань.

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