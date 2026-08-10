Понад 1,2 млн родин знову зі світлом: енергетики ДТЕК відновлюють мережі після атак росії

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 3 по 9 серпня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 436 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів. Світло вдалося повернути в домівки понад 1,2 млн родин», — йдеться в ньому.

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Найбільший обсяг робіт виконали на Донеччині, де, попри постійні бойові дії та нові руйнування енергооб’єктів, за тиждень відновили електропостачання для 774,3 тис. родин.

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На Одещині енергетики повернули світло для 227,8 тис. родин, а на Дніпропетровщині — для 206,6 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, за пів року ДТЕК Ріната Ахметова відновив 240 енергооб’єктів мереж, що були пошкоджені під час бойових дій.

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