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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Понад 1,2 млн родин знову зі світлом: енергетики ДТЕК відновлюють мережі після атак росії

За тиждень, з 3 до 9 серпня, енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,2 млн родин у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Роботи проводилися після ворожих обстрілів одразу після отримання дозволів від ЗСУ та ДСНС.

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 3 по 9 серпня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 436 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів. Світло вдалося повернути в домівки понад 1,2 млн родин», — йдеться в ньому.

Найбільший обсяг робіт виконали на Донеччині, де, попри постійні бойові дії та нові руйнування енергооб’єктів, за тиждень відновили електропостачання для 774,3 тис. родин.

На Одещині енергетики повернули світло для 227,8 тис. родин, а на Дніпропетровщині — для 206,6 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, за пів року ДТЕК Ріната Ахметова відновив 240 енергооб’єктів мереж, що були пошкоджені під час бойових дій.

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