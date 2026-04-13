- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
Понад 12 тисяч абонентів без світла: на Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкт через атаку
У Чернігівській області через ворожу атаку зазнав пошкоджень один з енергооб’єктів у Чернігівському районі. У результаті інциденту знеструмлено понад 12 тисяч абонентів.
Про це повідомили в «Чернігівобленерго».
Енергетики зазначають, що наразі очікують на покращення безпекової ситуації, після чого одразу розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.
Мешканців просять зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення електропостачання.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, чи вимикатимуть світло 13 квітня: в «Укренерго» дали відповідь.
13 квітня в Україні діятимуть обмеження електроспоживання для бізнесу, тоді як відключення світла для населення наразі не плануються.