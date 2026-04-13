Понад 12 тисяч абонентів без світла: на Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкт через атаку

У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Чернігівській області через ворожу атаку зазнав пошкоджень один з енергооб’єктів у Чернігівському районі. У результаті інциденту знеструмлено понад 12 тисяч абонентів.

Про це повідомили в «Чернігівобленерго».

Енергетики зазначають, що наразі очікують на покращення безпекової ситуації, після чого одразу розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Мешканців просять зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення електропостачання.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, чи вимикатимуть світло 13 квітня: в «Укренерго» дали відповідь.

13 квітня в Україні діятимуть обмеження електроспоживання для бізнесу, тоді як відключення світла для населення наразі не плануються.

