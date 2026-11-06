Телемарафон / © 1+1 media

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У жовтні 2026 року марафон «Єдині новини» охопив 10,5 млн українців, або 42,6% телевізійної аудиторії. Щодня його дивилися в середньому 3,1 млн глядачів — це найвищий показник добового охоплення серед усіх телеканалів України. Водночас марафон зберіг друге місце за часткою телеперегляду серед загальнонаціональних каналів.

За даними телевізійних вимірювань для аудиторії 4+, частка «Єдиних новин» у жовтні становила 5,5%. Це на 2% більше, ніж у вересні, та відповідає середньому показнику від початку року. Марафон утримує стабільні позиції навіть попри скорочення загального телеперегляду на 4% у жовтні на тлі масованих російських обстрілів та відключень електроенергії.

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Найбільше добове охоплення зафіксували 19 жовтня — 3,6 млн глядачів. А 20 жовтня марафон досяг максимальної за місяць добової частки — 6,5%.

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Високі результати демонструють і підсумкові новини. Частка вечірнього інформаційного слоту з 20:00 до 21:00 у жовтні становила 7,5%. Найкращий результат — 11,7% — показав випуск «ТСН.Тиждень» з Аллою Мазур від 11 жовтня, який виробляла команда 1+1 media.

Понад 13 мільйонів контактів з аудиторією щодня

Вплив марафону виходить далеко за межі телевізійного ефіру. За підсумками 10 місяців 2026 року контент «Єдиних новин» забезпечував понад 13 млн контактів з аудиторією щодня на телебаченні та цифрових платформах.

Зокрема, середнє щоденне охоплення новин на цифрових майданчиках команд-мовників марафону становило щонайменше 10 млн. І це без урахування поширення та цитування матеріалів іншими інформаційними ресурсами.

Репортажі, ексклюзивні інтерв’ю та повідомлення журналістів марафону стають джерелами інформації для українських онлайн-медіа, цитуються міжнародними виданнями та поширюються в соціальних мережах.

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Найважливіші теми жовтня: від порятунку українців з окупації до міжнародної політики та викликів воєнного часу

У жовтні в центрі уваги журналістів марафону «Єдині новини» були гуманітарні операції, повернення українців із російського полону, історії порятунку, міжнародна політика та безпекові виклики. Окрему увагу редакції приділяли проблемам, із якими щодня стикаються українці в умовах війни.

Порятунок людей, повернення з полону та історії незламності

Однією з ключових тем стала евакуація українців із тимчасово окупованих Олешок. Команди ТСН («1+1 Марафон»), «Фактів» ICTV та «Ми — Україна» висвітлювали гуманітарну ситуацію в місті, складнощі евакуації та повернення людей на підконтрольну Україні територію.

Оператор ТСН Ілля Шинкаренко та воєнний кореспондент «Фактів» Єгор Ромахло задокументували шлях евакуйованих через тимчасово окупований Крим і треті країни, зокрема транзитом через Мінськ.

Водночас журналісти «Ми — Україна» розповіли про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках, нестачу продуктів, води та медикаментів, а також про те, чому частина мешканців побоюється евакуації.

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Ще однією важливою темою стало повернення українських захисників і цивільних із російського полону. Редакція «1+1 Марафон» розповіла про звільнення військовослужбовців різних підрозділів Сил оборони, зокрема бійців «Азову», а також дев'ятьох цивільних. Більшість звільнених перебували в полоні ще з 2022 року.

Люди, які рятують життя: історії мужності та підтримки

Окреме місце в інформаційному порядку денному посіли історії українців, яким вдалося вижити завдяки роботі рятувальників і військових.

Журналісти ТСН (1+1 Марафон) розповіли про 14-річну Яну Худу, яку у квітні 2025 року дістали з-під завалів після російського ракетного удару по Києву. Дівчина втратила батьків і брата, пережила тривале лікування та реабілітацію. Через рік вона знову зустрілася з рятувальниками, які врятували їй життя.

А воєнна кореспондентка програми «Вікна» СТБ Марія Малєвська показала унікальну операцію з евакуації пораненого українського військового на Харківщині. Боєць, який залишався на позиції з пораненнями обох ніг, був евакуйований за допомогою гексакоптера. Для його порятунку об'єднали зусилля підрозділи безпілотних систем, артилерії, РЕБ та ППО.

Міжнародна політика, гарантії безпеки та обороноздатність України

Важливим напрямом роботи редакцій залишався аналіз міжнародних рішень, які впливають на перебіг війни та майбутню безпеку України.

Журналістка ТСН Ольга Кошеленко у документальному фільмі «Тіні Білого дому» дослідила непублічний бік переговорів у Вашингтоні, спроби Кремля просувати власні умови через неофіційні канали та роль американських політичних діячів у переговорах щодо України.

Редакція «Інтера» звернулася до історичних передумов нинішніх безпекових викликів. Міжнародний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко в матеріалі про Будапештський меморандум проаналізував обставини його підписання, зобов'язання сторін та причини, через які документ не забезпечив Україні дієвих гарантій безпеки.

Водночас команда «Ми — Україна» висвітлювала актуальні міжнародні переговори та оборонні питання. Зокрема, журналісти розглянули повідомлення про ймовірні домовленості щодо закупівлі російського дизельного пального та можливі наслідки для санкційної політики.

В іншому матеріалі редакції йшлося про обмеження роботи Starlink, застосування українських дронів-перехоплювачів, можливе розміщення російських ракет у Білорусі та перспективи передачі Україні додаткових винищувачів F-16. Безпекові виклики прокоментував авіаційний експерт Богдан Долінце.

Життя під час війни: відновлення житла, підтримка військових та безпека цивільних

Поряд із воєнними й політичними подіями редакції марафону приділяли увагу проблемам, які безпосередньо впливають на повсякденне життя українців.

Зокрема, Алла Мазур, ведуча «ТСН. Тиждень» (1+1 Марафон) провела ексклюзивне інтерв’ю з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким про реальний стан державних фінансів, дефіцит оборонного бюджету та підготовку України до найскладнішої зими.

Журналістка «Інтера» Олена Логінова розповіла про мешканців київського будинку, пошкодженого російськими обстрілами. Люди роками очікують на відновлення житла та звертаються до місцевої влади з проханням хоча б тимчасово захистити будівлю від подальшого руйнування. Ця історія порушила ширшу проблему тривалого відновлення пошкоджених осель в Україні.

Інша важлива тема — підтримка українських військових та їхніх родин. Журналістка «Інтера» Ярина Марків підготувала матеріал про кріоконсервацію репродуктивного матеріалу військовослужбовців. Ішлося про державну програму, яка дає захисникам можливість зберегти шанс на батьківство навіть у разі важких поранень або загибелі.

Водночас Олена Логінова дослідила шахрайські схеми псевдоворожок, які виманювали мільйони гривень у родин загиблих військових, користуючись їхнім вразливим емоційним станом. Матеріал порушив питання захисту людей, які переживають втрату, від фінансових маніпуляцій.

Ще один напрям — безпека працівників і відвідувачів закладів під час повітряних тривог. Журналісти «Інтера» обговорили з українськими підприємцями вимоги до облаштування укриттів і безпечних просторів, а також виклики, які постають перед бізнесом в умовах війни.

Довідка

Нагадаємо, марафон «Єдині новини» розпочав мовлення 26 лютого 2022 року як спільна відповідь українських медіагруп на повномасштабне російське вторгнення.

Сьогодні над його виробництвом працюють команди Starlight Media, 1+1 media, Inter Media Group та «Ми — Україна». За щоденним етером стоять журналісти, редактори, продюсери, оператори, режисери та технічні фахівці, які забезпечують підготовку матеріалів, прямі включення, зв’язок і стабільність мовлення. Ця робота потребує постійної координації, професійної відповідальності та здатності швидко адаптуватися до обставин, які змінюються щодня.

Дані Nielsen за аудиторією 4+ в містах 50 тис+, з урахуванням 2tsv, охоплення екстрапольовано на всю Україну; внутрішня аналітика цифрових платформ редакцій марафону «Єдині новини», січень — жовтень 2026 року.

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