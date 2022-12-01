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Понад 14,5 мільйона українців виїхали за кордон від початку повномасштабного наступу Росії

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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975
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Понад 14,5 мільйона українців виїхали за кордон від початку повномасштабного наступу Росії

Фото: Getty Images

Стало відомо, скільки українців втекли від війни за кордон, а скільки громадян змінили місце проживання і переїхали до інших регіонів країни.

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Facebook.

“Понад 14,5 млн українців виїхало після 24 лютого, а щонайменше 11,7 млн в'їхало до країн Євросоюзу. 7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту”, - уточнив Лубінець.

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Також він зазначив, що в Україні зареєстровано 4,7 млн внутрішньо переміщених осіб.

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Дата публікації
Перегляди
975
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