Понад 14 тисяч хасидів не змогли потрапити до Умані: причина

Станом на сьогодні, 2 жовтня, понад 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані (Черкаська область) для святкування Рош га-Шана.

Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

Ще понал 14 тисяч хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів.

Публічну безпеку та порядок в Умані моніторять поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії України, рятувальники ДСНС, медичної служби МВС та інші служби. Українські поліцейські несуть варту разом з 16 ізраїльськими колегами.

У коментарі "Суспільному" заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів, що ймовірно у 2024 році буде менше паломників, ніж у 2023-му:

"У попередньому році було число 35,5 тисяч, а цьогоріч, я думаю, буде менше. Всі зараз дивляться новини і розуміють, що в Ізраїлі також іде війна. Там пішло загострення і багато літаків не випустили з Ізраїлю".

У коментарі Новини.LIVE Ганіч додав, що засиди заплатили 17 млн ​​грн туристичного збору. При цьому витрати на прибирання та облаштування оцінюються у 2,5 млн грн.

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