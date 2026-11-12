Націлені на те, щоб Україна вистояла: Ахметов спрямував понад 15 млрд грн на допомогу ЗСУ та цивільним

Бліндажі, бронетранспортери та допомога ветеранам: Ахметов підбив підсумки роботи свого Фонду / © ТСН

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Відомий український бізнесмен Рінат Ахметов від початку повномасштабного вторгнення спрямував понад 15 млрд грн ($404 млн) на підтримку ЗСУ та цивільних, які опинилися в біді й складних життєвих обставинах.

Про це повідомляє пресслужба Фонду Ріната Ахметова.

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Сьогодні, 12 листопада, Рінат Ахметов провів зустріч із членами наглядової ради та директоркою свого благодійного Фонду. Під час наради учасники підбили підсумки роботи за рік, оцінили реалізовані проєкти та визначили пріоритети допомоги українцям на наступний рік і подальшу перспективу.

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«Ми зустрілися з командою фонду для того, щоб проаналізувати, як ми проходимо цей рік, що у нас вийшло, а що — ні. А головне — для того, щоб спрогнозувати й спланувати наступний рік і наступні роки. Наша робота націлена на те, щоб Україна вистояла і добилася справедливого та довгострокового миру. Ну і, звісно ж, щоб допомогти людям. Людям, які опинилися в біді. Людям, які опинилися в дуже складній ситуації», — зазначив Рінат Ахметов.

Бізнесмен подякував команді Фонду за роботу, відданість своїй справі та допомогу людям, які опинилися в біді й складних життєвих обставинах.

У Фонді нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Рінат Ахметов спрямував понад 15 млрд гривень на підтримку Збройних сил України та допомогу цивільним українцям.

Згідно з повідомленням на сайті SCM, головними напрямами допомоги Ріната Ахметова і його фонду є підтримка ЗСУ, програми для захисників Маріуполя та їхніх родин, а також для ветеранів, розвиток освіти і спорту, підтримка цивільних, відновлення і відбудова в громадах, а також адвокаційні проекти і проекти по збереженню пам’яті.

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Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» прозвітували про таку допомогу Україні та українцям за підсумками:

першого року повномасштабної війни — 5 млрд грн,

двох років — 7,6 млрд грн,

трьох років — 11,3 млрд грн,

чотирьох років — понад 13,5 млрд грн ($368 млн),

чотирьох із половиною років — понад 14,6 млрд грн ($392 млн).

Зокрема, допомога захисникам України реалізується системно у рамках мілітарного проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова».

Через цей проєкт силові підрозділи безкоштовно отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. З кінця серпня цього рок кількість розроблених та поставлених «Метінвестом» сталевих бліндажів для бійців на передовій зросла з понад 900 до понад 1200. На їхній основі вже працюють два підземних госпіталі за стандартами НАТО.

Гуманітарний блок допомоги реалізується перш за все через «Фонд Ріната Ахметова» і «Серце Азовсталі», і зосереджений на підтримці і розкритті потенціалу цивільних українців, ветеранів та захисників Маріуполя та громад, в яких вони живуть. А також на вшануванні памʼяті і збереженні культурної спадщини.

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В антикризовому блоці ключові напрями — реабілітація дітей та цивільних дорослих, що постраждали від обстрілів.

В блоці відбудови і відновлення — облаштуванні соціального житла для родин переселенців з Маріуполя.

ДОВІДКА

System Capital Management (SCM) — міжнародна інвестиційна компанія, заснована українським бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Раніше повідомлялося, що компанія ДТЕК Ріната Ахметова очолила рейтинг Forbes Ukraine і стала найбільшим приватним інвестором України.

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