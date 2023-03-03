Понад 15 тисяч за однокімнатну: скільки коштує оренда квартир у Києві та Львові

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові станом на початок березня 2023 року значно вищі, ніж в Києві. Так, на заході України зняти житло у середньому коштуватиме 15,5 тисяч гривень на місяць, у столиці - 9 тисяч гривень.

Про це йдеться у статистиці оренди квартир від Bird.

Середня ціна двокімнатних квартир у Києві - 12,5 тисяч гривень, у Львові - 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири у Києві та Львові коштують приблизно однаково - 20 тисяч гривень на місяць.

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Зазначається, що попит на оренду для столиці є звичним. Навіть з тим, що кількість запитів є такою ж, як в січні 2022 року, ціни на оренду впали на третину й більше.

Львів за цей рік привернув до себе набагато більше уваги і це відображається у вищих, в порівнянні з Києвом, цінах на оренду квартир. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати це місто саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни.

Нагадаємо, одним із найпоширеніших шахрайств в Україні в лідерах залишаються афери з орендою житла в тих регіонах, куди приїхали тисячі переселенців, зокрема у Львові.

Як змінилися ціни на оренду квартири в Києві і в яких районах найменші ціни

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