- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
Понад 15 тисяч абонентів громади на Запоріжжі знеструмлено через ворожий удар — ОВА
Понад 15 тисяч абонентів Вільнянської громади на Запоріжжі залишилися без світла внаслідок ворожого удару, наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Запорізькій області внаслідок ворожого удару без електропостачання залишилися понад 15 000 абонентів Вільнянської громади.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі фахівці працюють над відновленням електрики та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло людям.
Водночас у регіоні триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях та дотримуватися правил безпеки.
Згодом начальник Запорізької ОВА додав, що критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення.
Нагадаємо, увечері в суботу, 17 січня, російські безпілотники вдруге за день завдали удару по місту Харкову. Зафіксовано два влучання — зокрема, в об’єкт критичної інфраструктури.