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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Понад 15 тисяч цивільних загинули або були поранені в Україні за вісім місяців 2026 року — ООН

За січень–серпень 2026 року ООН підтвердила 15 280 цивільних жертв війни в Україні — 2 222 людини загинули, ще 13 058 були поранені. The United Nations in Ukraine

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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ООН

ООН / © Associated Press

За перші вісім місяців 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні вже перевищила показник за весь 2025 рік.

Про це свідчать дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Від січня до серпня 2026 року внаслідок пов’язаного з війною насильства загинули щонайменше 2 222 цивільних, ще 13 058 отримали поранення. Загалом йдеться про 15 280 підтверджених цивільних жертв.

Це на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і більш ніж удвічі перевищує показник перших восьми місяців 2024-го.

Лише у серпні ООН зафіксувала 372 загиблих та 2 349 поранених цивільних. Це був другий найгірший місяць 2026 року за кількістю цивільних жертв після липня.

Майже половина всіх цивільних жертв у серпні припала на удари далекобійною зброєю — ракетами та безпілотниками. Внаслідок таких атак загинули 194 людини, ще 1 077 були поранені. Більшість цих випадків зафіксували далеко від лінії фронту — у містах.

Поблизу фронту головною причиною загибелі та поранень цивільних стали дрони ближнього радіуса дії: у серпні вони забрали життя 91 людини та поранили 727.

У Моніторинговій місії ООН наголошують, що рівень загибелі та поранень цивільних у 2026 році є найвищим від перших місяців повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що раніше Зеленський в ООН пригрозив Росії "болісною" зимою

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