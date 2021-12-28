Понад 15 ударів сокирою: у Вінницькій області жінка вбила співмешканця і заховалася у готелі

Вбивство сталося під час сварки між чоловіком та жінкою.
У Козятині Хмільницького району молода жінка сокирою і ножем вбила співмешканця.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Повідомлення про особливо тяжкий злочин до поліції надійшло від місцевої жительки. Вона розповіла, що виявила свого племінника убитим. За підозрою у вбивстві поліцейські затримали 29-річну співмешканку загиблого.
За попередньою інформацією, вночі під час сварки жінка накинулася на чоловіка з сокирою. Завдала понад 15 ударів сокирою й декілька ножових поранень в голову й обличчя. Від отриманих травм 35-річний чоловік помер.
Щоб приховати сліди злочину, жінка зібрала свої речі і втекла. Затримали її в одному з готелів Вінниці. Жінка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.
Зловмисниця затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманій загрожує до 15 років ув’язнення.
Раніше стало відомо, що у Чернівцях 55-річний чоловік під час суперечки вбив свою сусідку. Смерть жінки настала внаслідок компресійної асфіксії.
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