Понад 1500 років знадобиться для відновлення пошкодженого житла в Україні – Шуляк

Прямі збитки, завдані Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, склали 152 млрд доларів

На відновлення зруйнованого та пошкодженого житла в Україні знадобиться близько 1575 років при нинішньому темпі фінансування.

Про це повідомила Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік, який поданий на друге читання, закладено 4 млрд грн для реалізації програми єВідновлення. З цих коштів, 3 млрд грн планується використати на житлові сертифікати для осіб, які втратили своє житло, та 1 млрд грн на компенсації за пошкоджене майно.

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За час дії програми з травня 2023 року, було виплачено компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн, з яких 7 млрд грн пішло на компенсації за пошкоджене житло, а 8,9 млрд грн було використано через житлові сертифікати.

За даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, склали 152 млрд доларів. Потреба в коштах для відновлення за оцінками на поточний момент становить приблизно 6,3 трильйона гривень.

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"При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою", – підкреслила Шуляк.

Вона додала, що таке фінансування, хоч і є позитивним кроком уряду, насправді не можна вважати достатнім для вирішення величезних викликів, пов'язаних із відновленням країни після війни.

Нагадаємо, що українці можуть подати заяви про пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків через "Дію". Також процедуру подання заяв було суттєво спрощено.

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