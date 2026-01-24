ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Понад 170 пошкоджених об’єктів за добу: МВС про наслідки нічного удару РФ (фото)

У МВС розповіли, як Україна долає наслідки масованої атаки 24 січня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Країна оговтується після ударів 24 січня

Країна оговтується після ударів 24 січня / © Ігор Клименко

Внаслідок російської масованої атаки 24 січня пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів.

По це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Внаслідок удару загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні — поранені.

Київ

На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів: Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших підрозділів системи ДСНС. Роботи ведуться поетапно, з дотриманням правил безпеки для особового складу.

У столиці розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях — це переважно двори багатоповерхівок.

Людей забезпечують харчуванням — уже видано більше 6000 порцій. Продовольчі служби ДСНС підтримують як населення, так і зведені загони рятувальників.

Харків

Місто зазнало масованої атаки БпЛА.

Поранено більше 30 осіб, серед них — 2 дітей.

Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.

Чернігівщина

Регіон підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами. Основні завдання — допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури.

Загалом в Україні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності.

Наслідки атаки 24 січня_7 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_8 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_4 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_3 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_2 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_5 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_1 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Наслідки атаки 24 січня_6 / © Ігор Клименко

© Ігор Клименко

Удар по Харкову 24 січня_9 / © ДСНС

© ДСНС

Раніше повідомлялося, що майже весь Чернігів знеструмлений через масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Також у Києві 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку.

