Понад 170 пошкоджених об’єктів за добу: МВС про наслідки нічного удару РФ (фото)

Країна оговтується після ударів 24 січня / © Ігор Клименко

Реклама

Внаслідок російської масованої атаки 24 січня пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів.

По це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Внаслідок удару загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні — поранені.

Реклама

Київ

На місцях російських ударів працюють підрозділи ДСНС, поліції та міські служби.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 150 рятувальників-верхолазів із різних регіонів: Сум, Львова, Одеси, Черкас, Івано-Франківська, Тернополя та інших підрозділів системи ДСНС. Роботи ведуться поетапно, з дотриманням правил безпеки для особового складу.

У столиці розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях — це переважно двори багатоповерхівок.

Людей забезпечують харчуванням — уже видано більше 6000 порцій. Продовольчі служби ДСНС підтримують як населення, так і зведені загони рятувальників.

Реклама

Харків

Місто зазнало масованої атаки БпЛА.

Поранено більше 30 осіб, серед них — 2 дітей.

Пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.

Чернігівщина

Регіон підсилено зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами. Основні завдання — допомога населенню та стабілізація критичної інфраструктури.

Реклама

Загалом в Україні розгорнуто майже 11 тисяч пунктів незламності.

© Ігор Клименко © Ігор Клименко © Ігор Клименко © Ігор Клименко © Ігор Клименко © Ігор Клименко © Ігор Клименко © Ігор Клименко © ДСНС

Раніше повідомлялося, що майже весь Чернігів знеструмлений через масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Також у Києві 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку.