Понад 19 900 окупантів ліквідовано: втрати РФ у війні проти України станом на 14 квітня

Понад 19 900 окупантів ліквідовано: втрати РФ у війні проти України станом на 14 квітня

Дані уточнюються.

За 50 днів війни в Україні окупанти втратили понад 19900 своїх військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:

особового складу 19900 осіб,

танків ‒ 753 од,

бойових броньованих машин ‒ 1968 од,

артилерійських систем– 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків – 160 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1437 од,

кораблі - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що група Сил спеціальних операцій Збройних сил України підірвала міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму Харківської області.