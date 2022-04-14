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Понад 19 900 окупантів ліквідовано: втрати РФ у війні проти України станом на 14 квітня

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Понад 19 900 окупантів ліквідовано: втрати РФ у війні проти України станом на 14 квітня

Дані уточнюються.

За 50 днів війни в Україні окупанти втратили понад 19900 своїх військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 19900 осіб,
  • танків ‒ 753 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
  • артилерійських систем– 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 64 од,
  • літаків – 160 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1437 од,
  • кораблі - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,
  • спеціальна техніка  - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що група Сил спеціальних операцій Збройних сил України підірвала міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму Харківської області.

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