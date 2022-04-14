Понад 19 900 окупантів ліквідовано: втрати РФ у війні проти України станом на 14 квітня

Дані уточнюються.
За 50 днів війни в Україні окупанти втратили понад 19900 своїх військовослужбовців.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:
- особового складу 19900 осіб,
- танків ‒ 753 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
- артилерійських систем– 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засоби ППО - 64 од,
- літаків – 160 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки - 1437 од,
- кораблі - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що група Сил спеціальних операцій Збройних сил України підірвала міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму Харківської області.