Понад 2,4 тисячі штрафу: на Закарпатті суд покарав прикордонника за перегляд відео в ТікТок

Військовий мав із собою власний телефон під час чергування, що заборонено правилами.

На Закарпатті суд зобов’язав солдата-прикордонника сплатити 2,4 тис. грн штрафу за перегляд відео в ТікТок під час патрулювання кордону.

Про це пише Zaxid.net із посиланням на постанову Великоберезнянського районного суду.

За даними правоохоронців, військовий разом із товаришем замість обходу визначеної ділянки кордону переглядав відео в ТікТок.

Згідно з постановою суду, "військовослужбовці відволікалися під час несення служби, патрулювання визначеної ділянки не здійснювали, переглядаючи на телефоні солдата Олександра А. соціальну мережу ТікТок".

Правопорушення прикордонників помітив майор, який саме перевіряв якість роботи патрулів на українсько-словацькому кордоні.

Прикордонника визнали винним за ч. 2 ст. 172-18 КУпАП (порушення правил несення прикордонної служби) та зобов’язали сплатити понад 2,4 тис. грн штрафу.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті місцеві за 18 тис. доларів допомагали ухилянтам тікати з України.

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

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