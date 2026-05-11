Понад 2 млн родин ВПО потребують житла: депутат попередив про ризик неповернення українців

Понад 2 млн родин ВПО потребують житла / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Наразі понад 2 мільйони родин ВПО потребують квартир. В Україні та за кордоном близько 2,5 мільйона родин переселенців потребують компенсації за втрачене житло. Без цього Україна не зможе повернути додому мільйони людей.

Такими даними поділився нардеп від «Слуги народу» Максим Ткаченко в ефірі Ранок.LIVE.

Народний депутат Максим Ткаченко заявив, що українці не повернуться з-за кордону, якщо держава не забезпечить їм житло, яке вони втратили через війну.

«Якщо ми хочемо, щоб ці люди повернулися в Україну, то ми також повинні їм забезпечити житло або ці сертифікати або надати нове житло від держави», — заявив депутат.

Наразі Україна готова забезпечити житлом лише 7 тисяч родин. Загальна потреба у житлі, враховуючи учасників бойових дій, людей з інвалідністю та ВПО, коливається в межах 2–2,5 мільйона родин.

ВПО, які перебувають в Україні, — це близько 5 млн людей. Ще 2–2,5 млн ВПО перебувають за кордоном.

«Це не просто біженці, це біженці, які втратили своє житло — у Маріуполі, в Луганську, у Горлівці, в Покровську, в Бахмуті», — пояснює Ткаченко.

Компенсація за знищене авто під час війни

Нагадаємо, в Україні готують механізм виплат компенсацій за автомобілі, пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав відповідний законопроєкт і рекомендував його до розгляду в першому читанні.

За словами народного депутата Володимира Крейденка, ця ініціатива дозволить громадянам отримувати відшкодування за транспорт за аналогією з компенсаціями за втрачене житло.

Очікується, що виплати базуватимуться на прозорій експертній оцінці ринкової вартості авто на момент пошкодження. Під час експертизи фахівці враховуватимуть технічний стан, термін експлуатації та пробіг транспортного засобу. Отримані кошти власники зможуть використати на купівлю іншої автівки або на власні потреби.

