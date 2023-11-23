Понад 2 млн євро на реставрацію: який вигляд має унікальне укриття у Луцьку (фото)

У Луцьку за призначенням використовується укриття, побудоване у XIV сторіччі, на його реставрацію було витрачено 2,3 млн євро.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

“У Луцьку є укриття, яке використовується за своїм прямим призначенням з 14 століття! Це найстаріша захисна споруда цивільного захисту в Україні з тих, де я був і які бачив”, — зазначив Ткаченко.

Фото: Facebook

За його словами, захисна споруда-музей перебуває на балансі Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій і повністю відповідає усім сучасним нормам.

Фото: Facebook

Заступник міністра поінформував, що ремонтно-реставраційні роботи коштували 2,3 млн євро, кошти були надані на умовах співфінансування місцевим органом самоврядування та Програмою транскордонного співробітництва. В укритті в Окольному замку облаштована вентиляція, замінені інженерні мережі та освітлення, підсилені фундаменти частини оборонної стіни тощо.

Фото: Facebook

За словами заступника міністра, під час повітряної тривоги люди фактично перебувають у підземному музеї. В інший час тут проводять екскурсії.

Читайте також: