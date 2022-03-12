Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Понад 2 тис. людей у Мелітополі мітингують з вимогою звільнити мера від окупантів (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Понад 2 тис. людей у Мелітополі мітингують з вимогою звільнити мера від окупантів (відео)

скриншот з відео

Напередодні окупанти викрали Івана Федорова через відмову співпрацювати з ними.

Жителі Мелітополя Запорізької області в суботу, 12 березня, вийшли на мітинг із закликом звільнити мера міста Івана Федорова від російських окупантів.

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Понад 2 тисячі людей зібралися біля Мелітопольської міської ради з прапорами України. Люди вимагають звільнити Федорова.

Нагадаємо, вчора з'явилося відео викрадення російськими окупантами мера Мелітополя. Федоров відмовився співпрацювати із російськими окупантами.

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація