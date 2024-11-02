Понад 2 тисячі "шахедів" за місяць атакували Україну: головне зі звернення Зеленського

Росія досі використовує для виробництва своїх дронів та ракет компоненти західного виробництва, які імпортує в обхід санкцій.

Росія поступово нарощує активність щоденних атак "шахедів" та ракет. І для цього агресор досі має змогу використовувати західні компоненти.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 2 листопада.

"За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", – сказав президент.

Він зауважив, що всі ці компоненти постачаються до Росії з-за кордону – від виробників з Китаю, Європи та США.

"Це багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливості обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну", – наголосив Зеленський.

За словами президента, аналогічна ситуація склалась не тільки з "шахедами", а й з російськими ракетами.

"Вони [ракети РФ – ред.] всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. Саме такі схеми дають Росії змогу також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", – підкреслив гарант.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів не звинувачує свої компанії у порушенні експортного контролю, чию продукцію Росія використовує для виготовлення ракет для обстрілів України. Компоненти для виробництва зброї постачаються до РФ у великих обʼємах через посередників.

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