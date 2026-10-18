Понад 2 тисячі військових: рекордні втрати РФ за добу 18 жовтня

Російські військові / © Associated Press

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російської армії сягнули близько 1 565 060 військових. Із них 2 090 — за останню добу.

Про це 18 жовтня повідомив Генштаб.

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Втрати РФ станом на 18 жовтня 2026 року

танки — 12 416 (+1 — за останню добу);

бойові броньовані машини — 25 561 (+7);

артилерійські системи — 51 293 (+27);

РСЗВ — 2 224 (+3);

засоби ППО — 1 711 (+1);

літаки — 449;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 2 968 (+6);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 568 358 (+1 372);

крилаті ракети — 5 134 (+4);

кораблі / катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка й автоцистерни — 164 246 (+363);

спеціальна техніка — 4 835.

Нагадаємо, 16 жовтня та в ніч проти 17 жовтня Сили оборони уразили залізничний міст через річку Унеча поблизу Слободи-Селецької у Брянській області РФ. За даними Генштабу, це має ускладнити постачання боєприпасів, пального та військової техніки російським окупантам.

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