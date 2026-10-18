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Понад 2 тисячі військових: рекордні втрати РФ за добу 18 жовтня
Російська армія за минулу добу зазнала нових втрат на фронті.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російської армії сягнули близько 1 565 060 військових. Із них 2 090 — за останню добу.
Про це 18 жовтня повідомив Генштаб.
Втрати РФ станом на 18 жовтня 2026 року
танки — 12 416 (+1 — за останню добу);
бойові броньовані машини — 25 561 (+7);
артилерійські системи — 51 293 (+27);
РСЗВ — 2 224 (+3);
засоби ППО — 1 711 (+1);
літаки — 449;
гелікоптери — 356;
наземні робототехнічні комплекси — 2 968 (+6);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 568 358 (+1 372);
крилаті ракети — 5 134 (+4);
кораблі / катери — 35;
підводні човни — 2;
автомобільна техніка й автоцистерни — 164 246 (+363);
спеціальна техніка — 4 835.
Нагадаємо, 16 жовтня та в ніч проти 17 жовтня Сили оборони уразили залізничний міст через річку Унеча поблизу Слободи-Селецької у Брянській області РФ. За даними Генштабу, це має ускладнити постачання боєприпасів, пального та військової техніки російським окупантам.