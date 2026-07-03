Понад 20 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері: що відомо

Діти в лікарні / © pixabay.com

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На початку липня у Львівській області госпіталізували двадцятьох дітей віком від 2 до 14 років, які разом із батьками відпочивали біля озера у Стрийському районі. Медики попередньо діагностували у них кишкову інфекцію.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, до медичного закладу також потрапив 39-річний чоловік. Усі хворі кількома днями раніше перебували на відпочинку на водоймі.

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Поліція зазначає, що стан пацієнтів стабільний, загрози їхньому життю немає.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та призначили необхідні експертизи.

Водночас головна державна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко повідомила у коментарі «Суспільному», що кількість хворих зросла до 29 осіб.

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За її словами, серед захворілих — двоє дорослих і 27 дітей віком до 18 років, а 28 пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні.

Наталія Іванченко зазначила, що стан усіх госпіталізованих оцінюється як середньої важкості. Люди зверталися по медичну допомогу зі скаргами на високу температуру, нудоту та блювання, а частина пацієнтів також мала часті рідкі випорожнення.

Наразі фахівці та правоохоронні органи з’ясовують джерело інфекції та причини масового захворювання дітей після відпочинку на озері у Стрийському районі.

Нагадаємо, раніше під час поїздки в Карпати отруїлися понад 20 десятикласників із Тернопільщини. Чотирьох дітей у важкому стані доправили до інфекційного відділення.

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