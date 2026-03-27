ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Укрaїнa

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
3 хв

Понад 20 годин утримували у ТЦК: Балух розкрив шокувальні подробиці побиття у Києві

Володимир Балух заявив, що його силоміць тримали у ТЦК та побили через «політичну діяльність».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Балух на засіданні ТСК 27 березня / © ТСН

Колишній політв’язень Кремля Володимир Балух заявив, що його незаконно затримали та побили у приміщенні Шевченківського районного територіального центру комплектування (ТЦК) Києва. Також він розповів, що провів у приміщенні ТЦК приблизно 21 годину.

Цю інформацію Балух озвучив 27 березня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, повідомляє ТСН.ua.

Побиття у приміщенні ТЦК

За словами Балуха, ця ситуація виникла не спроста.

«Це відбувалось у приміщенні ТЦК на Салютній, за мою діяльність. Я відвідую всі суди пов’язані з політичною діяльністю. Це було за попередньою домовленістю. Цього дня відбувалось засідання у справі Червінського, мені наполегливо запропонували зʼявитися до Печерського райвідділку», — зазначив Володимир Балуха.

Вже під час перебування в ТЦК виник конфлікт із працівниками через заборону скористатися телефоном. Постраждалий наголосив, що має інвалідність, яка спочатку не відображалася в електронній базі.

«Мені зняли кайданки. Поспілкувалися з людиною. Він зрозумів ситуацію і сказав, що в електронній базі не підтягується інвалідність. Потім завели в кабінет, де військово-лікарська комісія. Потім зʼявився працівник МВС і було складено адмінпротокол. Я матом не висловлювався. Побиття відбулось в 21:00. Я просив щоб дали телефон. Там висить інформація, що о 21:00 можна користуватися телефоном. Мені з хамтсвом і російською відповідали. Після третього разу я його послав», — заявив Балух.

Активіст зазначив, що після перепалки з’явився керівник, який «запхав його у камеру». Там Балух отримав удар у щелепу та забій грудної клітки.

Реакція адвокатів та прокуратури

Захисники Володимира Балуха вже подали заяви до поліції щодо його незаконного затримання. На засіданні ТСК був присутній прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Артем Новов. Він повідомив, що відомство дізналося про подію зі ЗМІ та вже почало збір інформації від ТЦК і Нацполіції.

«Інформація нам стала відомо із ЗМІ. Збиралась інформація з ТЦК та підрозділів Нацполіції, були скеровані відповідні листи до служби правопорядку. Будемо вживати заходів до прискорення розслідування», — наголосив Новов.

Побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха — що відомо

Раніше ми писали, що у Києві розпочали перевірку за фактом можливого побиття колишнього політв’язня та активіста Володимира Балуха у приміщенні ТЦК. Потерпілий повідомив про затримання одразу після візиту до Печерського райвідділку поліції, куди його викликали через нібито нецензурну лайку на адресу прокурора.

За словами активіста, люди у військовій формі без представлення документів заштовхали його в автомобіль і доправили до ТЦК. Вони заявили, що він нібито у розшуку. Тоді він і повідомив про побиття працівниками ТЦК.

У свою чергу, столичний ТЦК та СП офіційно заперечив застосування сили до громадянина. У відомстві підтвердили, що чоловіка доставила поліція як порушника військового обліку, який перебував у розшуку з червня 2025 року.

Представники ТЦК наголосили, що в реєстрах була відсутня інформація про його перебування у полоні чи наявність нагород. А право на відстрочку не було оформлене належним чином. Також у відомстві зазначили, що затриманий не сприяв проходженню ВЛК, що затягнуло час його перебування в установі.

Згодом через інші реєстри підтвердилася наявність у Володимира Балуха інвалідності II групи. Після оновлення даних активісту вручили повістку для усунення порушень обліку, і він залишив будівлю. У поліції теж відреагували та вивчають обставини події.

Варто зауважити, що Володимир Балух — кримський громадський активіст та колишній політв’язень Кремля, який став символом спротиву російській окупації півострова після 2014 року. Через відкриту проукраїнську позицію та відмову від російського паспорта він зазнав системних переслідувань з боку окупаційної влади.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie