Скільки мільйонів українців зараз живе за кордоном: конкретні цифри

Станом на кінець червня 2023 року за кордоном проживають понад 8 мільйонів українців. Це - 20% від населення України до нападу Росії.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації ОПОРА, створеного на основі даних МЗС, Держприкордонслужби та інших офіційних відомств

Згідно з даними українського МЗС, станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебуває 8 мільйонів 177 тисяч українців. Це фактично 20% від кількості населення, яке фіксувалося до 24 лютого 2022 року.

У Європі перебуває 5 млн 977 тис . українських переселенців.

. українських переселенців. В інших державах ще майже 362 тис. осіб.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні є 4,7 млн внутрішніх переселенців.

Водночас за оцінками Міністерства соцполітики, кількість внутрішньо переміщених осіб становить близько 4,7 млн осіб.

Аналітик даних Громадянської мережі ОПОРА Андрій Савчук повідомив, що від грудня 2022 до березня 2023 року з України виїхало понад 1,8 млн громадян. Він зауважив, що вже в 2023 році кількість людей в Україні стала на 700 тисяч менше.

75% біженців, які виїхали після початку війни, планують повернутись до України. Загалом 67% усіх українців, які мешкають за кордоном, мають наміри повертатись.

Нагадаємо, сайт ТСН.ua дізнавався, яким буде співвідношення чоловіків і жінок в Україні після закінчення війни та як, за прогнозами науковців, змінюватиметься ситуація в повоєнні роки.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ Олександр Гладун вважає, що після війни співвідношення чоловіків та жінок збільшиться, оскільки більшість українок не повернеться з-за кордону.

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