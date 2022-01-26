Понад 20 травмованих і дві кримінальні справи: як минув протест ФОПів під парламентом

Серед потерпілих і мітингарі, і правоохоронці.
Понад два десятки травмованих і два кримінальних провадження через хуліганство та через насильство щодо правоохоронців: такі підсумки протестів підприємців під Верховною Радою.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.
Акція підприємців "Save ФОП" відбулася під парламентом напередодні. Втім, мітинг ФОПів переріс у сутички з поліцією та спробу штурму Верховної Ради. З-поміж потерпілих - троє активістів та 18 поліцейських.
Вимагали мітингарі традиційно скасувати запровадження касових апаратів та зменшити податкове навантаження на малий і середній бізнес. Урядовий квартал був заблокований. У посиленому режимі працювали поліцейські та нацгвардійці. Чергували надзвичайники і медики. Продовжити протест під парламентом підприємці планують і сьогодні.
Як повідомлялося, від 1 січня 2022 року більшість підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) — касові апарати. Деякі ФОП, які здійснюють діяльність на території сіл, можуть продовжувати вести розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.
Читайте також:
Гривня впала до найнижчого за останні чотири роки показника