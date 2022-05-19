Понад 200 російських вояк перекинули з Харківського напрямку під Олександрівку - Генштаб

Понад 200 російських вояк перекинули з Харківського напрямку під Олександрівку - Генштаб

Збройні сили України добряче поколошматили російських окупантів на Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Через це ряди окупантів значно порідшали, тож для поповнення втрат в підрозділах перекидають у регіон перекидають військовослужбовців з Харківського напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби на Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

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"За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що окупанти перейшли від оперативного оточення, до створення локальних котлів, що свідчить про суттєві зміни тактики ворога, заявив в ефірі "Єдиного марафону" військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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